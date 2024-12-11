За неделю ОРВИ заболели около 34 тысяч свердловчан

За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 1,3% – заболели 33,9 тысячи свердловчан. Этот показатель ниже среднего многолетнего уровня на 18,6%. По-прежнему больше половины заболевших – дети (54%).

Среди возбудителей обнаружены риновирусы, сезонные коронавирусы, боковирусы, вирусы SARS-Cov2, парагриппа, гриппа А и В.

Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ снизилась на 7,1%: зарегистрировано 16,2 тыс. случаев.

Эпидемиологи напоминают о вакцинации против гриппа. Прививки сделали уже 2,6 миллиона человек – около 62% жителей региона. Однако для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета прививки должны поставить 65% жителей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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