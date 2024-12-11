Екатеринбуржцу выставили 10-кратный коммунальный счет за сорванную пломбу на счетчике

Житель Екатеринбурга проиграл суд против управляющей компании, которая начислила ему счет за горячую воду в десятикратном размере.

Поводом послужила сорванная антимагнитная пломба со счетчика ГВС. Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, хозяин квартиры Манучехр сообщил о произошедшем в УК «Радомир-Инвест» и объяснил, что пломбу случайно сорвал ребенок его гостей. По факту происшествия был составлен акт. В следующем месяце УК сделала перерасчет и выставила Манучехру счет за услугу, увеличенный в десять раз. У мужчины образовался коммунальный долг в размере 130 тысяч рублей.

Манучехр обратился в Кировский суд Екатеринбурга с иском к управляющей компании. Он просил признать долг незаконным, а также указал, что коммунальщики отключили ему электричество. Истец просил взыскать с УК компенсацию морального вреда и штраф.

В суде представитель ответчика пояснил, что сорвать пломбу можно только с помощью специальных инструментов, поэтому легенда с ребенком вызвала сомнения. Также проверка УК показала, что объем потребления горячей воды был сильно занижен и не соответствовал количеству жильцов в квартире. Поэтому был произведен перерасчет за три месяца.

Истец в свою очередь не смог предоставить в суде доказательства, что в его квартире нет электричества. Управляющая компания указала, что объем потребления электричества в квартире не менялся. Как сообщили в суде, все действия УК были проверены департаментом Государственного жилищного надзора Свердловской области. Нарушения прав хозяина квартиры не установлено. Районный суд отказал Манучехру в удовлетворении иска. Мужчина подал апелляцию в областной суд, но и там ничего не добился.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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