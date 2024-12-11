Принес домой елку, а в ней жуки: что делать с хвойными вредителями

Приобретение живой ели на Новый год может стать причиной «соседства» с различными насекомыми. Как только дерево приносят из холода в тепло, многие обращают внимание на выползающих из него жуков.

Как рассказали «Новому Дню» в департаменте лесного хозяйства по УрФО, сосновых и еловых вредителей довольно много: шелкопряд сибирский, шелкопряд непарный, пилильщик-ткач звездчатый, совка сосновая, усач черный сосновый и другие. Они в основном едят хвою или прячутся под корой и проделывают ходы в древесине.

Для человека хвойные жуки не опасны. Если по жилому помещению начнут распространяться мелкие обитатели и прятаться под мебелью, то ей ничего не грозит: «Хвойные вредители безопасны для человека, не могут навредить вещам и не устроят дома колонию (это не термиты, не муравьи и не клопы)».

В лесхозе также отметили, что обычно в декабре насекомые находятся в фазе личинки и зимуют в лесной подстилке, а не на дереве. Поэтому в лесничествах и на базарах новогодние деревья не обрабатывают.

А если в доме появились насекомые, лучше их просто выпустить в естественную среду.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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