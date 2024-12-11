Ледовый городок в Академическом будет посвящен космосу

В Академическом районе перед Новым годом откроется ледовый городок. По уже сложившейся ежегодной традиции организует его для жителей АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС» в Свердловской области).

В этом году городок разместится у Храма Святых Божиих строителей. Лейтмотивом развлекательного объекта стала тема освоения космоса. Изучение вселенского пространства – это эпохальный этап развития человечества, он олицетворяет перерождение, трансформацию, переход к новому периоду прогресса, расширению горизонтов. Все объекты ледового городка будут посвящены освоению космоса и он станет гармоничным продолжением инфраструктуры квартала, – отмечают организаторы.

В центре городка расположится игровой комплекс «Орбитальная крепость». Здесь дети смогут играть в ледяных лабиринтах, ледяных линзах и кататься с горок. Вокруг «звездного» центра разместятся фотозоны с лесными жителями, уютный фонарь-беседка, качели и маленькие ели. Главную ель традиционно установит УК «Академический». В нынешнем году в район привезут восемь больших деревьев. Новшеством в этот раз станет интерактивный арт-объект «Почта Деда Мороза», через которую дети смогут отправить письма новогоднему волшебнику.

Открытие городка запланировано на 27 декабря. Посещать объект можно будет абсолютно бесплатно в любые дни до 15 февраля 2025 г. включительно.

Фото АО СЗ «РСГ-Академическое»

Екатеринбург, Таисья Исупова

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