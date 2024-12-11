«Президентскую» трассу Екатеринбург – Казань не откроют в этом году – перекрытия продолжаются

Трасса М-12, которая должна сократить время в пути из Екатеринбурга в Казань вдвое, не откроется в этом году даже на участке от уральской столицы до Ачита, а тем более – по всему запланированному маршруту. Ответственных за стройку разных отрезков несколько.

Так, в апреле этого года пресс-служба ГК «Автодор», которая курирует строительство участка Дюртюли – Ачит, сообщала, что его введут в эксплуатацию в конце 2024-го. Общая протяженность отрезка должна составить 275 км.

Весной корпорация отчитывалась о 50-процентной готовности участка и ускорении темпов работы, однако уже в ноябре «профильный» зампред правительства России Марат Хуснуллин в рамках форума «Транспорт России» сообщил, что трассу М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга полностью откроют только в 2025 году.

Тогда же глава «Автодора» Вячеслав Петушенко отметил, что строительство идет по графику, т.к. по контракту работы должны быть сданы в июле 2025-го. Готовность участка Дюртюли – Ачит на конец ноября оценивалась в 90%.

На этой неделе дорожники из Башкирии, которые работают на строительстве 50-километрового участка в районе Верхних Татышлов, пожаловались на задержку зарплат. «Мы тут с позапрошлого года, нам вовремя платили зарплату, а вот последние 2 месяца выплат нет. Последнюю получил за август, а выплаты за сентябрь и октябрь задерживаются. За ноябрь тоже не начислено. Мы сидим без денег, техника вся стоит, строительство не ведется, даже солярку не закупают», – цитирует портал Ufa1 одного из строителей.

Что касается участка Екатеринбург – Ачит, которым занимается «Уралуправтдор», то и там пока готово не все. Прежде на многих участках было лишь по одной полосе в каждом направлении, из-за чего часто случались лобовые столкновения. Теперь дорогу расширили, она стала четырех-, а местами и шестиполосной, но сопутствующие работы, связанные с монтажом систем освещения и ограждений, завершены не везде, поэтому перекрытия продолжаются.

В конце осени замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков сообщал, что «все поставленные задачи будут выполнены точно в срок»: в ноябре планировалось полностью завершить капремонт трассы на Пермь и открыть последний участок протяженностью 23,5 км.

Напомним, трассу М-12 «Восток» строят по поручению президента Владимира Путина. Как говорил глава государства в послании Федеральному собранию в 2021 году, работы должны были быть ускорены – и завершены за три года. «В 2024 году с учетом действующей трассы Москва – Санкт-Петербург будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала», – говорил президент.

Екатеринбург, Елена Сычева

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