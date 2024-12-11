Несколько тысяч человек остались без электричества в Верхней Пышме

Сегодня утром более 3 тысяч человек остались без электричества в Верхней Пышме из-за аварии.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, возле дома по адресу: пр. Успенский, 49, при проведении земляных работ была повреждена кабельная линия. Без центрального электроснабжения оказались 80 многоквартирных и 618 частных жилых домов с населением 3190 человек (в т.ч. 728 детей), три социально значимых объекта – центральная городская больница, где есть генераторы, и два детских сада.

Проводятся аварийно-восстановительные работы.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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