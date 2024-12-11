Мэрия вводит годовые абонементы на платную парковку

Администрация Екатеринбурга введет абонементы на пользование платной парковкой. Год безлимита обойдется в 3 тысячи рублей. Однако купить такие подписки смогут не все.

«Горожане, живущие вдоль улиц, где обустроены платные городские парковки, смогут безлимитно оставлять там автомобили за небольшую сумму. Пока специалисты администрации готовят нормативно-правовую базу для нововведения. Муниципалитету предстоит составить список резидентов, а также модернизировать программно-аппаратный комплекс, который будет фиксировать номера припаркованных машин и проверять оплату», – сообщили в мэрии.

Напомним, ранее власти Екатеринбурга приняли решение расширить сеть платных парковок вдвое. Сейчас таких мест 5376. Полный список есть на карте. Стоимость часа парковки составляет 50 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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