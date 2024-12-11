Погибших и раненых в Курской области военных приравняют к участникам СВО

Военнослужащих, которые погибли и получили ранения на территории Курской области, приравняют к участникам специальной военной операции.

Как сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, это прописано в указе президента Российской Федерации от 09.12.2024 № 1053 «О внесении изменений в некоторые указы Президента Российской Федерации», который исключает территориальный признак спецоперации из указов, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим.

«О необходимости этого решения мне неоднократно писали родные военнослужащих. Что это значит? Разъясняю. В случае гибели военнослужащего (мобилизованного, контрактника, добровольца) при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее (в сумме около 8 млн), но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 млн, которую получают семьи погибших участников СВО», – пояснил депутат в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube