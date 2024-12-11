Нарколог высказался о продаже алкоголя по отметке на Госуслугах

Главный нарколог минздава России в УрФО Антон Поддубный прокомментировал инициативу депутатов Госдумы, которые предлагают продавать алкоголь не по паспорту, а по специальной отметке в приложении Госуслуги.

«Поддерживаю. Смартфоны и телефоны есть почти у всех, госуслуги тоже. Не надо паспорт показывать, прикладываешь метку – и все, если сомнения какие-то есть. Поэтому идея хорошая, почему бы и нет», – отметил он. При этом специалист усомнился в целесообразности второй части депутатской инициативы. Напомним, парламентарии также предложили, чтобы соответствующая метка на Госуслугах появлялась в профиле человека лишь после посещения нарколога и профилактической беседы с ним. «В школах проводятся тестирования и беседы, когда человек поступает в вуз или ссуз, тоже требуется заключение психиатра-нарколога, и еще одна беседа – это лишняя нагрузка на систему здравоохранения», – подчеркнул собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Елена Сычева

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