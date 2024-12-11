«Важно как можно больше родить детей», – Куйвашев рассказал о новых мерах поддержки семей

Губернатор Евгений Куйвашев на сегодняшней прямой линии со свердловчанами анонсировал подготовку новых мер поддержки молодых семей с детьми.

«Сейчас правительством прорабатывается вопрос ввода единовременной выплаты 50 тысяч рублей на приобретение для новорожденного товаров первой необходимости. Также прорабатывается вопрос предоставления студенческим семьям с детьми компенсации расходов за аренду жилья до 15 тысяч рублей в месяц. И вопрос компенсации молодым мамам в возрасте до 23 лет ежегодно расходов на уплату процентов по ипотеке. Суммарно – до полумиллиона за весь период действия ипотечного кредита. Думаю, такие дополнительные меры поддержки ввести можно и даже нужно», – сказал губернатор.

Также Евгений Куйвашев ответил на вопрос, что, по его мнению, важнее – карьера или семья: «Да все важно, и самореализация нужна, и важно обрести вторую половинку, создать семью и как можно больше родить детей. Здесь сложно что-то советовать, у каждого свой путь. Мы поддерживаем и тех, кто выбирает образование и карьеру, и тех, кто выбирает заниматься семьей», – ответил Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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