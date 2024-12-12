Военнослужащий сбежал из госпиталя в Екатеринбурге к родственникам в тундру

Военнослужащий из ЯНАО сбежал из госпиталя в Екатеринбурге. Его обнаружили в тундре у родни.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по ЯНАО, офицеры СОБР управления Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу оказали силовую поддержку коллегам из отделений уголовного розыска ОМВД России по Шурышкарскому и Приуральскому районам при задержании мужчины, подозреваемого в самовольном оставлении места службы.

По предварительным данным, молодой человек, будучи действующим военнослужащим, самовольно покинул медицинское учреждение в Екатеринбурге, в котором проходил медицинское лечение. В ходе следствия удалось установить, что ямалец ранее имел судимость за совершение особо тяжкого преступления.

Правоохранители получили информацию о том, что военнослужащий может скрываться у себя на родине на территории автономного округа. Чтоб добраться до стойбища, пришлось использовать снегоходы, а также беспилотник. В итоге беглеца нашли у родственников в 30 км от села Катравож.

В ходе задержания мужчина сопротивления не оказал и впоследствии был передан сотрудникам полиции. Расследование уголовного дела продолжается.

Екатеринбург, Елена Васильева

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