Куйвашев обещал уральцам новые школы и дороги

Губернатор Евгений Куйвашев сегодня провел прямую линию с жителями области. Традиционно граждан больше всего интересовали строительство и ремонт учебных заведений, дорог, коммунальных объектов.

По словам Евгения Куйвашева, в текущем году в Свердловской области построили 8, а отремонтировали 16 школ. «Ежегодно колоссальные средства на эти цели выделяем», – подчеркнул губернатор. На вопрос жителей Нижнетуринского района глава региона ответил, что в поселке Ис тоже будет построена новая школа. Земельный участок уже выделен, стройка начнется в третьем квартале 2026 года.

Большие перспективы в ближайшие годы у дорожного строительства. «Сейчас будет реализовываться новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». И часть его будет по-прежнему связана с ремонтами дорог и укреплением транспортного каркаса региона, – рассказал Евгений Куйвашев. – Наш минтранс уже предложил внести в него 200 километра региональных трасс, чтобы привести их в нормативное состояние уже в 2025 году. Это будет рекордная протяженность ремонтов в рамках нацпроекта. Всего в следующем году мы планируем развернуть ремонты почти на 300 километрах дорог. В том числе законтрактованы ремонты и капремонты 6 участков Серовского тракта. Это больше 70 километров. Также мы продолжим строительство обгонных участков на Режевском тракте и обхода Нижнего Тагила. Планируется, что новый нацпроект удастся включить и капиталоемкие проекты, такие как расширение северного полукольца ЕКАД, строительство обходов городов и транспортных развязок».

Губернатор также ответил на вопрос жителей Ивделя, которые просят построить объездную дорогу вокруг города. «Сейчас мы активно работаем по привлечению федерального софинансирования. Эта трасса является одним из ключевых логистических направлений нашего флагманского проекта «Сухой порт». Наша задача подготовить транспортную инфраструктуру, чтобы обеспечить перевозку грузов до портов Ямала. И конечно, мы не можем допустить, чтобы растущий грузопоток следовал по городским улицам», – сообщил Евгений Куйвашев. Напомним, трасса Ивдель – Ханты-Мансийск была построена в 2013 году, это привело к тому, что большегрузный транспорт круглосуточно ходит по центральным улицам Ивделя и мешает горожанам.

Не осталась без внимания и реставрация объектов культурного наследия, в частности, Городка Чекистов. Евгений Куйвашев сообщил, комплекс зданий тяжело ремонтировать, потому что это памятник конструктивизма. Были выделены деньги на ремонт кровли, около 60 млн рублей, а в следующем году планируется сделать ремонт мест общего пользования. «Я уверен, шаг за шагом нам удастся отремонтировать этот комплекс», – отметил Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube