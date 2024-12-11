Анонсирован второй форум волонтеров «Патриоты Урала»

Второй форум волонтеров «Патриоты Урала» пройдет в УрФО. Организаторы выбрали площадку – на этот раз активисты будут встречаться в Челябинской области в городе Чебаркуле. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога во время встречи с активом вузовских студенческих организаций

«Первый форум, который мы провели в Верхней Пышме, показал, что вопросов, связанных с деятельностью волонтерского сообщества, очень много. Их решение требует системного подхода, глубокой проработки. На втором форуме мы сосредоточимся на самых острых темах, которые обозначились в прошлый раз. Уверен, общение будет продуктивным и полезным всем участникам», – сказал он.

Ожидается, что участие в форуме примут более 500 человек из различных субъектов УрФО, регистрация уже началась и продлится до 15 января. Само мероприятие пройдет 20 февраля 2025 года.

Уже известно, что на форуме будут три основные секции. Первая будет посвящена мерам поддержки и грантам для гражданских активистов. Вторая – реабилитации и социализация участников специальной военной операции. Третья – организации и логистике гуманитарной помощи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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