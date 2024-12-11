На финальном турнире года от RCC воссоздадут вселенную «Трансформеров»

В субботу на арене «Уралец» пройдет финальный в этом году турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 21, главным событием которого станет реванш между звездами ММА Анатолием Токовым и Александром Шлеменко.

Специально для этого противостояния на арене возведут цифровые декорации, которые превратят арену во вселенную «Трансформеров» и которые будут основаны на сочетании сюжета фильмов о космических роботах и ключевых моментов самого турнира.

По задумке режиссера шоу Федора Муратова, именно эта тема лучше всего сможет раскрыть историю серьезных противостояний, за которыми следит весь мир: «Эту стилистику мы обсуждали и планировали реализовать уже давно. Культура единоборств и образы «Трансформеров» отлично резонируют между собой».

«Концепция шоу особенно интересно раскрывается благодаря пересечениям событий RCC 21 с сюжетом фильма. На турнире пройдут громкие реванши, аналогичные битвам главных персонажей вселенной, которые зачастую по несколько раз сражались друг с другом. Мы создаем действительно интересный и яркий контент, который найдет отклик в сердцах многих зрителей», – дополнил креативный продюсер шоу Глеб Бурганов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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