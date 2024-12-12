Пьяная женщина на иномарке врезалась сначала в автобус, а потом в дом (ФОТО)

В Екатеринбурге нетрезвая женщина на автомобиле «Хундай Крета» устроила ДТП с участием маршрутного автобуса.
Как сообщили в областной ГАИ, инцидент произошел вечером 11 декабря у дома 158 по ул. Малышева. Женщина 1958 г.р., имеющая стаж вождения с 2019 г., выезжая со второстепенной дороги, не пропустила автобус ПАЗ маршрута № 77 «Высоцкого – ЖК Солнечный». Легковушка по касательной задела автобус, а потом въехала в стену жилого дома.
В результате ДТП люди не пострадали.
У женщины установлено состояние опьянения, прибор алкотестера показал наличие 0,990 мг/л в выдыхаемом воздухе.
Автолюбительницу привлекли по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, транспортное средство помещено на специализированную стоянку.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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