Евгений Куйвашев рассказал о новшествах в подготовке кадров для Среднего Урала

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 11 декабря провел прямую линию с жителями региона, на которой, в том числе, рассказал и о новых практиках в подготовке и привлечении профессиональных кадров для различных отраслей экономики и социальной сферы.

Один из приоритетов, по словам губернатора, это кадровое обеспечение медицинской сферы. Евгений Куйвашев подчеркнул: «Не будет у нас решен кадровый вопрос ни в каких отраслях экономики, пока не будут решены вопросы в здравоохранении, в образовании». Активная работа в этом направлении ведется. Например, только в Нижнем Тагиле штат медицинских организаций в этом году пополнился 82 врачами. Ежегодно медицинский университет заканчивают все больше студентов, которые обучаются по целевому договору.

«Если говорить о конкретных мерах, то с 2012 года успешно работает программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Мы предоставляем существенные подъемные выплаты: врачам – до 1,5 миллиона рублей, фельдшерам – до 750 тысяч рублей. Только в этом году, до конца года, мы поможем 174 медработникам на общую сумму 158,5 миллиона рублей», – сообщил губернатор.

Кроме того, с этого года областные власти пересмотрели компенсацию медикам за аренду жилья, в том числе медицинским сестрам. «Это действительно важный шаг. Раньше такого не было. Мы продолжим совершенствовать меры поддержки. Планируем дальнейшее расширение программы для привлечения специалистов в отдаленные территории. И я действительно совершенно согласен: никакая больница без медсестер не обойдется, и я благодарен всем специалистам за труд, за очень тяжелый, важный, нужный труд», – сказал Евгений Куйвашев.

В следующем году некоторые механизмы, которые сейчас используются для привлечения специалистов в сферу здравоохранения и образования, планируется распространить и на культуру. «В бюджете на 2025 год мы предусмотрели порядка 15 миллионов рублей. Будем выплачивать по одному миллиону тем, кто заключит трудовой договор с учреждениями культуры, подведомственными региональному минкульту или администрации муниципалитета. Вся информация о том, как принять участие в отборе, будет опубликована на сайте министерства культуры региона», – рассказал губернатор.

Еще одно важное направление в подготовке кадров – обучение специалистов для агропромышленного комплекса, и тут, по словам Евгения Куйвашева, тоже есть определенные успехи: «В школах есть и аграрные классы, особенно в сельскохозяйственных территориях. Сейчас в 18 муниципалитетах в таких классах обучаются почти 850 учеников. Безусловно, мы так или иначе хотим профориентировать этих ребят, чтобы они поступили в соответствующие вузы либо средние специальные учебные заведения, где получили бы специальности аграриев. Для нашей области весь перечень, в том числе аграрных специальностей, крайне важен, потому как развивается село, развивается молочное производство, растениеводство и так далее, – подчеркнул Евгений Куйвашев. – Также агроклассники могут получить плюсом до 10 баллов к сумме ЕГЭ при поступлении в Уральский государственный аграрный университет. И мы видим, что это мера поддержки ребят, которые идут учиться в аграрные учебные заведения, реально работает».

Затем Евгений Куйвашев подвел первые итоги запущенной год назад реформы среднего профессионального образования, в ходе которой техникумы и колледжи передаются в ведение соответствующим профильным министерствам: «При всем уважении к региональному министерству образования, оно не может в полной мере владеть всей информацией по промышленной или аграрной отрасли, по поводу дефицита той или иной специальности. Поэтому оно передает учреждения средне-специального образования в ведение соответствующих министерств, которые формируют для них заказы. Министерство энергетики и ЖКХ точно знает все про дефицит профессий в коммунальном хозяйстве, минпром – про дефицит в промышленности и так далее. И мы видим, как улучшается материальная база техникумов и качество образования, так как все министры являются руководителями попечительских советов этих учреждений и формируют заказ на подготовку нужных специалистов».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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