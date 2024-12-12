На Урале бизнесмен добавлял в сливочное масло растительное

В Свердловской области сотрудники Россельхознадзора уличили производителя сливочного масла в подмене – вместо молочных жиров в продукт добавлялись растительные.

«Производителем продукции является индивидуальный предприниматель Мухамадеев М.Ф., осуществляющий деятельность в Екатеринбурге. В октябре производитель был уличен ведомством в фальсификации молочной продукции – подмене молочных жиров растительными», – сообщили в Россельхознадзоре.

Ноябрьские проверки снова выявили нарушения. Предприниматель получал декларации о соответствии на семь видов «сливочного» масла в неаккредитованной лаборатории, заключения которой являются сомнительными, так как не соответствуют требованиям документов «О безопасности пищевой продукции». В итоге представители Россельхознадзора декларации отозвали.

Екатеринбург, Елена Сычева

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