Екатеринбургская балерина стала заслуженной артисткой России

Ведущая солистка балета Екатеринбургского театра оперы и балета Елена Воробьёва награждена почетным званием «Заслуженный артист РФ».

Документ о награждении подписал президент Владимир Путин, сообщается на сайте театра.

Елена Воробьева в 2004 году окончила Пермское хореографическое училище и стала солисткой Челябинского академического театра оперы и балета имени Глинки, с 2009 года работает в Екатеринбурге.

Артистка играет взрослую Машу в «Щелкунчике», Джульетту, Жизель, Сильфиду, Одетту/Одиллию в «Лебедином озере», Дюймовочку в «Сказах Перро», Китри в «Дон Кихоте».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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