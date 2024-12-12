Урал попал на неожиданные позиции экологического рейтинга

Свердловская и Курганская области оказались «середнячками», а остальные регионы УрФО – «хорошистами» в новом «Экорейтинге регионов». Его составили центр «Устойчивое развитие» Российского государственного геологоразведочного университета и комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

В опросе к рейтингу приняли участие 1305 человек, однако позиции распределились не только по результатам сбора мнений, но и по выполнению в каждом конкретном регионе федеральных и локальных проектов, которые способствуют решению экологических задач.

Ни «отличников», ни «двоечников» на Урале не оказалось. В группу «хорошистов», по оценке экспертов, попали Тюменская и Челябинская области, а также ХМАО и ЯНАО. В «середнячки» записали Свердловскую и Курганскую области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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