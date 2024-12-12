В Дегтярске четверо детей отравились угарным газом

Четверо детей из одной семьи попали в больницу с признаками отравления угарным газом. Среди пострадавших – подростки 11, 14 и 16 лет, а также годовалый малыш. Дети проживают в многоквартирном доме в Дегтярске, в квартире с газовой колонкой. Прокуратура проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.

По данным надзорного ведомства, состояние троих детей удовлетворительное, состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое. В квартире вместе с детьми находилась их мать, она не пострадала.

По предварительным данным, причиной случившегося стал неисправный датчик автоматического отключения газовой колонки. Также специалисты установили отсутствие тяги в дымоходе – канал дымоудаления был забит изнутри. Пострадавшая семья – благополучная, на учете в органах системы профилактики не состояла.

Прокуратура оценит действия организаций, которые должны были заниматься обследованием дымоходов и вентиляционных каналов дома, осмотром газового оборудования.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube