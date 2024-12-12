Таможенники изъяли у парочки из Эмиратов 15 айфонов

Сотрудники таможни изъяли 15 айфонов у пассажиров, которые прилетели в Кольцово из ОАЭ. Общая стоимость незадекларированного груза составила примерно 1,7 млн рублей.

«23-летний житель Челябинска и 26-летняя екатеринбурженка рассказали инспектору, что телефоны везли в качестве подарков родственникам, никакую деятельность, связанную с продажей данного товара не ведут, все куплено на личные накопления», – сообщили в пресс-службе таможни.

Однако инспекторам версия пассажиров показалась неубедительной. «Количество телефонов и фирменная упаковка указывают, что данная партия гаджетов не является товарами для личного пользования, а предназначается для коммерческих целей и, соответственно, подлежит обязательному декларированию», – отметил заместитель начальника таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Большанин.

Возбуждены дела об административных правонарушениях, товары изъяты и помещены на склад временного хранения, нарушителям грозят штрафы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube