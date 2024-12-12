Не забудьте трос и топор: спасатели предупредили водителей о сильном снегопаде и метелях

Завтра, 13 декабря, местами в Свердловской области ожидаются сильные снегопады и метели.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС напоминает правила безопасности.

В такую погоду следует воздержаться от туристических походов в лес и дальних поездок на личном транспорте. Водителям нужно быть внимательными при управлении автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

В загородную поездку водителю необходимо взять лопату, трос, топор, заряженный телефон и одежду по сезону, термос с горячим чаем.

Пешеходам стоит быть осторожными, так как снег скрывает неровности. При сильном снегопаде надо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, остерегаться нависших предметов, оборванных проводов, разбитого стекла и других источников опасности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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