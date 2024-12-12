Женитьба не помогла африканцу остаться в России

Свердловский областной суд оставил в силе решение коллег из Чкаловского района Екатеринбурга о выдворении за пределы РФ гражданина Республики Бенин Миссигбето Родольфа Туэссу.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в 2021 году африканец Миссигбето Родольф Туэссу приехал в Екатеринбург по учебной визе. Юноша учился в УрГЭУ, но учеба не задалась, вскоре Миссигбето был отчислен в связи с академической задолженностью. Через год виза истекла, студент в вузе не восстановился и в другое учебное заведение не поступил. Он должен был покинуть Россию, но не уехал. Главное, что успел сделать на Урале Туэссу – жениться.

В ноябре этого года участковый уполномоченный составил в отношении молодого человека протокол об административном правонарушении по ч. 1.1 ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил пребывания в РФ». Чкаловский районный суд назначил Туэссу штраф в размере 2 тысяч рублей и постановил выдворить его за пределы Российской Федерации. Постановление было обжаловано в вышестоящей инстанции. Туэссу настаивал на необходимости сохранения молодой семьи.

Свердловский областной суд исследовал материалы дела и установил, что супруги проживают в разных регионах и совместных детей не имеют. Все самые близкие родственники бывшего студента, родители и сестры, проживают в Бенине – вскоре Миссигбето встретится с ними. Постановление суда оставлено в силе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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