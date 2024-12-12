В Североуральске в шахте погиб рабочий

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку в связи с гибелью горнорабочего в Североуральске. Инцидент произошел на шахте Ново-Кальинская.

По предварительным данным, утром 12 декабря из-за горного удара обрушилась горная порода в одном из забоев. В момент обрушения на аварийном участке находились 2 человека. Один человек самостоятельно эвакуировался, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Еще один рабочий был травмирован и через непродолжительное время скончался. По итогам комплекса проверочных мероприятий следователем СК России будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР.

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