Штырков и Эномото сделали вес перед реваншем

Российский боец Иван Штырков и его соперник из Щвейцарии Ясубей Эномото уложились в лимит весовой категории перед турниром RCC 21. По итогам процедуры утреннего взвешивания Штырков – 93,25 кг, Эномото – 92,65 кг. Завтра на турнире бойцы будут драться по правилам RCC Fair Fight Xtreme – это кикбоксинг в маленьких перчатках.

Напомним, это будет вторая встреча спортсменов в лиге. В 2019 году Эномото одержал победу над Штырковым по ММА, тогда бой проходил в среднем весе. Для Ивана та весогонка была самой изматывающей в карьере – ему пришлось согнать порядка 25 кг. Боец сравнивал ее в «медленным самоубийством».

Турнир RCC 21 пройдет 14 декабря в КРК «Уралец». Прямая трансляция начнется в 15:00 мск на канале UDAR.

Екатеринбург, Елена Сычева

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