Свердловские трассы завалило снегом

В Свердловской области за минувшую ночь выпало до 5 сантиметров снега. С вечера четверга на региональных дорогах работали более 300 единиц техники. Для устранения зимней скользкости было использовано более 8 тысяч тонн пескосоляной смеси и песка. С утра на уборку дорог выведено около 250 снегоуборочных машин, сообщили в областном департаменте информполитики.

Свердловская Госавтоинспекция выступила с предупреждением для автомобилистов.

«Снегопады могут существенно ухудшить видимость на дорогах, увеличить скользкость покрытия и создать опасные условия для движения. На проезжей части возможно образование снежного наката. Автомобилистам необходимо снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров, использовать зимнюю резину и проверять исправность тормозной системы перед выездом, включать ближний свет фар даже днем для улучшения видимости автомобиля другими участниками движения», – сообщили в ведомстве.

С утра автоинспекторы патрулируют наиболее сложные участки трасс и оказывают помощь водителям в случае необходимости.

По прогнозам синоптиков, снежный фронт уйдет с территории Свердловской области в течение дня. Выпадет до семи сантиметров снега.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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