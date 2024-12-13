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Пятница, 13 декабря 2024, 10:17 мск

Новости Екатеринбург

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Сегодня пятница, 13-е. Но уральцы не боятся

Сегодня пятница, 13-е, – сочетание, в культуре ставшее чем-то зловещим. Как пояснил «Новому Дню» психолог Виктор Семенов, существуют соответствующие расстройства: трискайдекафобия – боязнь числа 13 и параскаведекатриафобией – боязнь пятницы, 13-го. Однако, по словам специалиста, на практике встречаются они крайне редко. «Некоторые люди, конечно, с опаской относятся к числу 13, но я знаю и много тех, у кого это, напротив, счастливое число. Уральцы не особенно боятся этого сочетания», – отметил собеседник агентства.

Русская православная церковь также призывает не поддаваться суевериям и не вкладывать особый смысл в сочетание «пятница, 13-е». При этом один из истоков мифа о зловещем смысле пятницы, 13-го, – это то, что в день последней земной трапезы Иисус собрал 12 своих учеников, и за столом оказались 13 человек, один из которых, Иуда, позднее предал Спасителя.

Екатеринбург, Елена Сычева

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