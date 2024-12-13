Из-за ДТП на Тюменском тракте полностью перекрывали движение

На дороге Екатеринбург – Тюмень столкнулись пять машин. Движение пришлось перекрывать на обеих полосах.

«Предварительно в результате ДТП пострадали 2 человека», – сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

В итоге все машины, которые попали в аварию, переместили на обочины в оба направления. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.

Екатеринбург, Елена Сычева

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