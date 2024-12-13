российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 декабря 2024, 11:09 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Из-за ДТП на Тюменском тракте полностью перекрывали движение

Фото: Свердловская госавтоинспекция

На дороге Екатеринбург – Тюмень столкнулись пять машин. Движение пришлось перекрывать на обеих полосах.

«Предварительно в результате ДТП пострадали 2 человека», – сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

В итоге все машины, которые попали в аварию, переместили на обочины в оба направления. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,