Снегопады на Урале продлятся все выходные

В субботу, 14 декабря, в Свердловской области ожидается сильный снег, особенно на севере региона. МЧС рекомендует жителям воздержаться от туристических походов в лес и дальних поездок на личном транспорте.

По прогнозу Уралгидрометцентра, снегопады продлятся все выходные, при этом значительно похолодает. Так, 15 декабря ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью опустится до -16… -21°, на севере вероятны морозы до -26°. Днем будет умеренно холодно до -17°. Будет дуть западный ветер с порывами до 14 м/с. В Екатеринбурге осадков преимущественно не будет.

16 декабря снегопады накроют юго-запад Свердловской области. Температура воздуха ночью составит -16…-21°, при прояснении до -26°. Днем на юге потеплеет до -4…-9°, на севере -12…-17°. В Екатеринбурге ночью осадки не ожидаются, днем пойдет снег. Температура воздуха ночью до -18°, днем до -9°.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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