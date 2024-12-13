Маркетплейсы отменяют уже оформленные заказы на аромаингаляторы, передает «Новый День». Речь идет в том числе об уже оплаченных товарах. «К сожалению, с вашим заказом возникли проблемы, и нам пришлось его отменить», – говорится в сообщении маркетплейса.

Ранее сообщалось, что аромаингаляторы вообще уберут из продажи на WB, Ozon, Ya.Market, однако пока их по-прежнему можно найти и заказать. Продавцы позиционируют их как средства от заложенности носа, сонливости, морской болезни, и так далее, однако основной спрос на продукцию – у школьников, которые используют ингаляторы как энергетик с эффектом головокружения. У родителей вызывает опасения то, что состав эфирных «аромамасел» в действительности неизвестен, и они могут быть опасны для тех, кто интенсивно вдыхает их.

Роспотребнадзор на этой неделе сообщил, что выявил на маркетплейсах незаконные декларации о безопасности аромаингаляторов, пообещав остановить их продажу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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