В Арбитражном суде рассматривается дело на миллиард

Арбитражный суд Свердловской области рассматривает запутанное дело с большим количеством участников.

Как стало известно «Новому Дню», в Арбитражный суд Свердловской области обратилась с иском Компания MIDURAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED. Она обвиняет в нарушении своих имущественных прав ООО «ЕМА Инвест», ИП Евлоева М.А., ИП Эрастова Т.Д., ООО «Уралинвестпромстрой». Речь идет об общей сумме около 1 млрд рублей, которая складывается из задолженности ряда предприятий перед кредитными учреждениями, а также акций и паев в закрытых паевых фондах.

По версии истца, указанные в иске права требования и имущество приобретены ответчиками и связанными с ними лицами за счет средств от продажи акций, которые являлись предметом Рамочного договора от 29.11.2022 в отношении купли-продажи акций АО «Русский хром 1915», сторонами которого в качестве продавцов были заявлены Евлоев М.А. и ООО «Уралинвестпромстрой».

По данным источника «Нового Дня», ответчики действовали от своего имени, но в интересах и за счет истца – Компании МИГЛ, 100% акционера АО «Русский хром». Именно по этим причинам они были поименованы как продавцы в Рамочных договорах в отношении купли-продажи акций акционерного общества «Русский хром», не являясь собственниками акций этого юридического лица и никогда не заключавшие с Компанией МИГЛ каких-либо сделок между ними о будущей продаже им акций АО «Русский хром». Рамочный договор был подписан директором Компании МИГЛ С.И Гильвергом, который в документе был указан бенефициаром. ООО «Уралинвестпромстрой» и Евлоев М.А., таким образом, по версии истца, выступали в заключенных сделках только как агенты.

Представители ответчиков в судебном заседании заявили, что истец видит в рамочном договоре агентские отношения, а они не видят, так же, как и привлеченные ими для составления научно-правового заключения эксперты.

Представитель МИГЛ Макарова предложила суду подробно исследовать все эпизоды и сделки, перечисленные в материалах дела, и заслушать мнение сторон. Ответчики заявили, что это нецелесообразно, так как, с их точки зрения, единственное, что необходимо установить, – это был ли заключен агентский договор или нет. Они его заключение отрицают.

В судебном заседании объявлен перерыв до 17 декабря. «Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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