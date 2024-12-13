Мошенники пишут свердловчанам от имени МЧС (СКРИН)

Сегодня, 13 декабря, пользователям мессенджера Telegram в Свердловской области стали приходить сообщения якобы от МЧС России.

На скриншоте изображены группы или пользователи, которые не являются официальными представителями Главного управления МЧС России по Свердловской области. Мошенники сообщают о якобы запланированном отключении тепла и оставляют номер телефона для справок. В пресс-службе ГУ МЧС предупреждают: верить этим сообщениям и звонить по указанному номеру не надо.

«Главное управление не отправляет уведомления о плановых отключениях отопления через телеграм-каналы. Получить информацию от РСЧС можно через СМС-сообщения, push-уведомления в приложении «МЧС России», а также на официальных страницах в социальных сетях и на сайте», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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