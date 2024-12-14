В Екатеринбурге неизвестный пытался поджечь областной военкомат

Вечером 13 декабря неизвестный пытался поджечь здание центрального военного комиссариата Свердловской области на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Он кинул как минимум две бутылки зажигательной смеси в дверь военкомата. Происходящее заснял на видео очевидец, сообщает издание Ura.ru. О последствиях атаки пока ничего неизвестно. На входной группе военкомата разбито стекло и повреждены двери.

Официальные ведомства не дают комментарии по поводу произошедшего.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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