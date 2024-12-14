Свердловские трассы после снегопадов остаются опасными

Свердловская Госавтоинспекция фиксирует недостатки зимнего содержания дорог после обильных снегопадов. Нерасчищенные от снега и льда участки создают серьезную опасность для водителей.

«На федеральной трассе в районе города Камышлов обнаружены участки, которые не были своевременно очищены от снега и обработаны противогололедными материалами. Такие условия значительно повышают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, особенно в условиях низкой видимости и скользкого покрытия», – сообщили в ведомстве.

Собственникам дорог грозит административное наказание по ст.12.34 КоАП РФ, предусматривающее штраф до 300 тысяч рублей. Нарушителям выданы предписания об устранении выявленных недостатков.

Сотрудники ГАИ продолжают объезд трасс. Автомобилистов просят быть предельно осторожными на дорогах, особенно в сложных погодных условиях.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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