Штырков победил Эномото, а Шлеменко – Токова. Завершился RCC 21

В Екатеринбурге завершился турнир RCC 21, последний от лиги Russian Cagefighting Company в этом году.

В соглавном бое вечера в клетку вышли Иван Штырков и Ясубей Эномото. Ровно пять лет назад у них уже был поединок, победу в котором одержал спортсмен из Швейцарии. Сегодня сильнее оказался уральский боец. Единогласным решением судей победил Штырков. Отметим, что сегодня бойцы выходили в весе 85 кг, тогда как пять лет назад – 75 кг, и Ивану тогда пришлось согнать примерно 25 кг, что далось ему крайне тяжело.

Главным событием вечера тоже был реванш – но уже десятилетия. В клетку вышли Александр Шлеменко и Анатолий Токов. Этот бой был «близким», и мнения судей оказались неодинаковыми – один отдал победу Токову, двое других – Шлеменко: таким образом, «Шторм» забрал реванш.

Екатеринбург, Елена Сычева

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