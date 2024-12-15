Под Екатеринбургом погиб водитель, вылетев в кювет

Сегодня ночью под Екатеринбургом погиб 28-летний водитель Lada, вылетев в кювет на большой скорости. Известно, что в момент аварии мужчина не был пристегнут ремнем. Трагедия случилась в 00:15 на 26-м километре трассы Екатеринбург – Полевской.
Как отметили в пресс-службе регионального ГИБДД, машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель вылетел из салона и получил травмы, не совместимые с жизнью.
«Для установления состояния водителя в момент ДТП назначена судебно-медицинская экспертиза. Органы внутренних дел продолжают расследование обстоятельств случившегося», – отметили в пресс-службе ведомства.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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