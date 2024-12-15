Накануне днем на Рефтинском водохранилище утонул рыбак. В полукилометре от берега он шел на лыжах и провалился под лед.

«К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС России, полиции и бригада скорой медицинской помощи, но мужчину на плаву уже не было видно. Быстро подойти к полынье было сложно из-за тонкого льда. К сожалению, рыбак погиб. Только сегодня днем подо льдом его обнаружили и достали водолазы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», – сообщили в МЧС по Свердловской области.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

В пресс-службе ведомства отметили, что на Белоярском, Среднеуральском и Рефтинском водохранилищах можно провалиться под лед даже в сильные морозы, поскольку в водоемы круглогодично сбрасываются теплые воды.

Рефтинский, Дарья Деменева

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