Аналитики выяснили, кто чаще всех дерется на новогодних корпоративах

Почти у четверти свердловчан случались неприятные инциденты на новогодних корпоративах. И половина подобных случаев возникли из-за злоупотребления алкоголем. Некоторые признались, что ссоры с коллегами доходили до драк.

Опрос, проведенный hh.ru, показал, что неприятности во время новогоднего корпоратива случались в компании 22% свердловчанина. Чаще всего (у 12%) это было связано с тем, что отдельные сотрудники «перебрали» с алкоголем. Больше других о таком вспоминали топ-менеджеры (25%) и работники искусства и культуры (23%).

У 6% респондентов из Свердловской области бывали случаи, когда их коллеги выясняли отношения с помощью физической силы. Среди российских регионов это один из самых высоких показателей, и выше он только в Новосибирской области и Красноярском крае, где драчунов оказалось 7% и 8% соответственно. В целом по России подобным образом себя проявили лишь 4% работников, а чаще всего об этом упоминали представители сферы закупок (11%).

Несмотря на то, что алкоголь на елках является фактором риска, 89% свердловчан подтвердили, что он разрешен у них на корпоративных мероприятиях. Только 11% заявили о запрете алкогольных напитков.

Почти половина работников Свердловской области (45%) уверены, что горячительные напитки идут на пользу и могут даже способствовать укреплению связей в коллективе, а вот 36% считают, что алкоголь не очень-то помогает улучшать атмосферу корпоративных мероприятий. Еще 20% затруднились дать ответ на этот вопрос.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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