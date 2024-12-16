Водитель иномарки сбил на переходе 10-летнего мальчика (ФОТО)

В результате ДТП на улице Сулимова в Екатеринбурге пострадал 10-летний ребенок. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 15 декабря.

Как сообщили в городской ГАИ, водитель автомашины «Ситроен Джампер» выехал на регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора и сбил ребенка. Мальчик с различными травмами доставлен в детскую больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. В момент ДТП у ребенка на одежде имелись световозвращающие элементы.

Автомашиной управлял 27-летний мужчина, житель Екатеринбурга, имеет стаж вождения 3 года, к административной ответственности привлекался 1 раз, прошел медицинское освидетельствование состояние опьянения не установлено.

Привлечен к административной ответственности по ст. 12.5.1.1 КоАП РФ, за отсутствие технического осмотра. По данному факту проводится проверка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube