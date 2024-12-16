На Урале потеплеет

Эта рабочая неделя в Свердловской области будет относительно теплой.
Как сообщает Уральский гидрометцентр, накануне на Европейскую территорию России вступил новый атлантический циклон, и Уральский регион оказался в его восточной периферии, эта ситуация сохранится большую часть рабочей недели. Ночь на 16 декабря была еще морозной, но уже днем ожидается повышение температуры. В течение недели возможен снег, местами умеренной интенсивности.
Температура воздуха днем 16 декабря – от -3 до -8 °C, на севере до -13°.
17-18 декабря по области ожидается небольшой, местами умеренный, снег, метель. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -5…-10°, на севере -12…-17°, днем на юге -3…-8°, на севере до -13 °C.
В Екатеринбурге 17-18 декабря ночью будет -5…-6°, днем -4°, пройдет небольшой снег.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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