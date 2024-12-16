Школьники отсудили у перевозчика деньги за несостоявшуюся поездку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму

Родители уральских школьников отсудили у предпринимателя деньги за несостоявшуюся поездку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму: еще в декабре 2023-го дети должны были поехать на новогоднюю экскурсию. Половина из них действительно добралась, а половина – нет. Бизнесмен отменил второй рейс автобуса, сославшись на плохие погодные условия.

При этом, как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в добровольном порядке спор решить не удалось – и родители школьников обратились за помощью в надзорное ведомство. От лица 20 потребителей специалисты составили коллективный иск – мировой судья встал на сторону школьников.

«С индивидуального предпринимателя взысканы денежные средства, оплаченные по договору фрахтования транспортных средств, неустойка, возмещение убытков за несостоявшуюся экскурсию, компенсация морального вреда, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Индивидуальный предприниматель обратился с апелляционной жалобой на решение суда, заочное решение было отменено, дело направлено на новое рассмотрение. Решением суда в декабре 2024 года производство по делу было прекращено, предприниматель добровольно удовлетворил исковые требования», – добавили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Елена Сычева

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