Врачи 7 раз подряд запустили сердце 56-летнему уральцу

Врачи городской больницы Асбеста семь раз выводили из клинической смерти 56-летнего жителя Сухого Лога, у которого произошло редкое осложнение инфаркта миокарда – электрический шторм сердца.

Как сообщили в ДИПе, это проявление тяжелой жизнеугрожающей аритмии, при котором остановки сердца происходят одна за другой. Высочайший профессионализм асбестовских медиков и современное оборудование, полученное для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями по национальному проекту «Здравоохранение», позволили спасти пациента.

Житель Сухого Лога почувствовал боли за грудиной, когда был на работе, но не обращался к врачам, надеясь, что симптомы пройдут сами собой. В горбольницу Асбеста он его привезли на скорой через несколько дней уже в тяжелом состоянии – пульс был всего 30 ударов в минуту. У мужчины диагностировали инфаркт миокарда и экстренно провели ему стентирование сосуда сердца для восстановления кровотока и сердечного ритма, а также установили кардиостимулятор.

После того как пациента перевели в реанимационную палату, у него проявилось новое осложнение – произошло резкое ускорение пульса. Сердцебиение было настолько частым, что мужчина терял сознание. Сердце останавливалось семь раз, и каждый раз врачи проводили реанимационные действия, возвращая свердловчанина к жизни.

«Такие противоречивые нарушения работы сердца встречаются довольно редко. Сначала пульс был медленный из-за тромба – рентгенэндоваскулярные хирурги восстановили кровоток и ритм. Затем пульс настолько ускорился, что раз за разом приводил к остановке сердца. Если бы мужчина еще тянул с госпитализацией, то спасти его мы бы вряд ли смогли», – рассказала заведующая кардиологическим отделением больницы Инна Строкина.

Под наблюдением кардиологов мужчина находился две недели, и постепенно сердечный ритм восстановился. Кардиостимулятор сняли, так как в нем больше не было необходимости: кровоток и сердцебиение полностью пришли в норму. Сейчас сухоложец выписан из больницы.

Асбест, Елена Владимирова

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