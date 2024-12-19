Сегодня – день Николая-Чудотворца

19 декабря православная церковь отмечает день покровителя земледелия и скотоводства – Николая-чудотворца. Этот святой был особо почитаем на Руси. С древних времен большинство храмов и соборов, строящихся в стране, посвящались именно Николаю-угоднику. Чаще всего они устанавливались на торговых площадях, проходя через которые русские купцы, мореходы и странники молили святого о заступничестве и помощи.

В деревнях на Николая-чудотворца справляли «никольщину» – так называемый праздник «старших», то есть взрослых людей. Его отмечали с пивом и брагой из зерна нового урожая. Девушки с 19 декабря готовились к святкам и приходу сватов. С Николы зимнего начиналось сватовство: шили наряды, ткали приданое, мастерили маски для святочных развлечений. По погоде в Николин день загадывали об урожае и ожидали первых сильных морозов. Иней, выпавший на деревья, предвещал урожай овса.

Екатеринбург, Елена Васильева

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