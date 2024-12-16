Уральские медведи впали в зимнюю спячку

Медведи в уральских лесах впали в зимнюю спячку. Как сообщают охотники, залегание хищников в берлоги обычно происходит в период с конца ноября по середину декабря. В выбранных для зимовки укрытиях медведи проводят в среднем по 4-4,5 месяца, выходя в конце апреля, когда в лесах начинается бурное таяние снегов.

Происходит впадание в спячку питомцев и в екатеринбургском ззопарке. «В спячку на зиму уходят совсем немногие. В настоящее время залегли только барсуки и байбаки, значительно снизили активность еноты и енотовидные собаки. Медведи по причине довольно теплой погоды еще не улеглись окончательно в берлоги, а предпочитают пока побродить, поесть и на посетителей посмотреть. Конечно, недалек тот решающий момент, когда они уйдут в зимний сон, и увидеть их можно будет уже только весной», – расказали в пресс-службе зоопарка.

Екатеринбург, Елена Васильева

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