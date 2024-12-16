58% екатеринбуржцев не сталкивались с агрессией бродячих собак

Больше половины екатеринбуржцев никогда не сталкивались с агрессией со стороны бездомных животных, однако почти все считают актуальной тему ответственного отношения к питомцам. Ведь большинство бездомных животных когда-то были домашними и оказались на улице по вине человека.

Такие результаты показал опрос, проведенный администрацией Екатеринбурга среди посетителей портала Госуслуг. Его участниками стали 5 168 горожан. По итогам исследования выяснилось, что более 40 % опрошенных подкармливает животных с улицы, почти 18 % готовы забрать бездомное животное к себе домой, а около 17 % уже сделали это. 51 % респондентов регулярно или время от времени оказывает помощь приютам для бездомных животных.

Более 58 % горожан, поучаствовавших в опросе, отметили, что никогда не сталкивались с агрессией уличных собак. Те, кто знаком с этой проблемой, одним из самых опасных районов назвали Чкаловский (более 20 % голосов). Примерно одинаковое число голосов набрали Верх-Исетский, Ленинский и Орджоникидзевский районы уральской столицы (по 13 %).

Оставить заявку на отлов бездомных животных горожане могут через сервис Официального портала Екатеринбурга или по телефону: 382-45-28.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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