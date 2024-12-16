За 11 месяцев на Урале ввели больше 8 млн кв. м жилья

За 11 месяцев 2024 года в Уральском федеральном округе было введено в эксплуатацию 8,1 млн кв. м жилья, это на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, больше всего жилых домов построено в Свердловской области – 2 млн 844 тысячи кв. м, на втором месте – Тюменская область, 2 млн 265 тысяч кв. м, на третьем – Челябинская, 1 млн 762 тысячи кв. м. Во второй тройке – ХМАО-Югра – 684,7 тысячи кв. м, Курганская область – 316 тысяч кв. м, ЯНАО – 266,7 тысяч кв. м.

Полпред президента Артем Жога отметил, что сфера строительства – одна из самых стабильных отраслей. Регионы УрФО не первый год демонстрируют высокие показатели по вводу жилья.

В Свердловскстате пояснили, что динамика по вводу индивидуального жилья в Свердловской области выше, чем по многоквартирным домам. Из 2 млн 844,4 тыс. кв. метров жилья индивидуальными застройщиками введено 1 млн 601,8 тыс. кв. метров, что на 13,6% больше уровня аналогичного периода предыдущего года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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