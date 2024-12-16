Фельдшера из Самары поймали в Екатеринбурге – он забирал деньги у стариков, обманутых «сотрудниками ФСБ»

В Екатеринбурге полицейские задержали курьера мошенников – 24-летний житель Самары, работающий фельдшером, переквалифицировался в «бегунки», но был пойман.

В полицию обратилась 78-летняя женщина, неизвестные выманили у нее 1,5 млн рублей по известной схеме. Пенсионерке позвонил «сотрудник ФСБ», заявил, что ее подозревают в причастности к мошенничеству, а потому нужно снять все деньги и передать их его «уполномоченному представителю для проверки подлинности», что и было сделано, но после «проверки» пожилой екатеринбурженке деньги не вернули, поэтому она обратилась в полицию.

Вскоре оперативники отдела полиции № 9 Верх-Исетского района совместно с коллегами из отделения по борьбе с мошенничествами городского УМВД и Управления уголовного розыска главка поймали курьера. Задержанный признал свою причастность к преступлению и рассказал, что в начале августа 2024-го в компании приятелей познакомился с неким Артемом, который предложил ему заработок – ездить по адресам и забирать деньги, а потом переводить их через ближайший банкомат или пункт обмена в криптовалюту, получая 5% от суммы. За «работу» с екатеринбургской пенсионеркой злоумышленник получил 57 тыс. рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК ФР «Мошенничество в особо крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, оперативники располагают информацией о том, что преступный эпизод является не единственным. По предварительным данным, на его счету как минимум шесть аналогичных преступлений.

Екатеринбург, Елена Сычева

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