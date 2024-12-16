Жога поручил подчиненным отследить вопросы уральцев на прямую линию Путина

Полпред в УрФО Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Он заслушал доклады о текущей ситуации и дал поручения по актуальным вопросам. Как сообщили в пресс-службе полпредства, Артем Жога напомнил, что 19 декабря президент Владимир Путин ответит на вопросы журналистов и жителей России.

«Прошу всех внимательно отслеживать все обращения, которые будут касаться регионов Уральского федерального округа. Необходимо будет оперативно подключать к работе над ними все профильные структуры и детально разбираться с каждой ситуацией. Ни один вопрос жителей УрФО не должен остаться без внимания», – поручил полпред.

Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Задать вопрос можно через сайт москва-путину.рф, СМС на номер: 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Текстовые и видеовопросы Президенту могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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