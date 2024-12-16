В Екатеринбурге осудили садистов за доведение до самоубийства 19-летнего студента

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес приговор трем молодым людям, которые издевались над 19-летним студентом и довели его до самоубийства. Мучителей также судили за вымогательство, кражу и грабеж.

Обвиняемыми по уголовному делу проходили Эльнара Абзалова, Елизавета Овчинникова и Данил Пономарев (самой старшей на момент преступления было 20 лет, младшему – 17). По данным следствия, с марта по май 2021 года они преследовали 19-летнего Александра, требуя от него вернуть несуществующий долг. Они применяли к парню физическое насилие и морально унижали его, высказывали угрозы, прижигали руки жертвы сигаретой. Также осужденные устроили поджог в квартире студента, похитили у него стиральную машину и оказывали давление на его друзей. За несколько часов до гибели Александра они требовали от него оформить микрокредиты. Парень, не выдержав издевательств, покончил с собой. Это случилось на глазах вымогателей в ночь на 7 мая 2021 года в доме по улице Бакинских Комиссаров. Во время расследования выяснилось, что осужденные также похитили имущество еще у двух пострадавших.

Вина криминальной троицы была доказана в суде. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в зависимости от роли каждого им инкриминировали преступления по п. «г» ч. 2 ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства, группой лиц по предварительному сговору». п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия», ч. 2, 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, с причинением тяжкого вреда здоровью человека», п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину». Данил Пономарев получил 8 лет лишения свободы, Эльнара Абзалова –10 лет 6 месяцев лишения свободы, Елизавета Овчинникова – 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Все трое будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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