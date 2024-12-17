В Екатеринбурге открылись елочные базары

В Екатеринбурге заработали уличные елочные базары. Площадки с новогодними деревьями можно наблюдать у крупных ТЦ города. Набор стандартный: ели, сосны, пихты, еловые венки, ветки, еловые букеты и так далее.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что купить живое дерево можно будет с 8:00 до 20:00 с 14 по 31 декабря по следующим адресам:

– улица Бардина, 50;

– улица Билимбаевская, 15;

– улица Баумана, 56;

– улица Боровая, 19;

– улица Высоцкого, 12 «а»;

– Вильгельма де Геннина – Павла Шаманова (за остановкой «Улица Павла Шаманова» по четной стороне улицы Вильгельма де Геннина);

– Академика Сахарова – Рябинина (напротив дома № 95 по улице Академика Сахарова);

– улица Санаторная, 3.

Напомним, что за незаконную вырубку хвойных деревьев предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штрафы могут достигать 500 000 рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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